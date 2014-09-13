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أمن أسيوط يضبط بندقيتين آلى و200 طلقة خلال حملة أمنية مكبرة

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أمن أسيوط يضبط بندقيتين آلى و200 طلقة خلال حملة أمنية مكبرة أمن أسيوط يضبط بندقيتين آلى و200 طلقة خلال حملة أمنية مكبرة

أرشيفية

شنت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط حملة أمنية مكبرة وتمكنت من ضبط بندقيتين آلى و200 طلقة  بمركز البدارى

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بتمكن فريق وحدة مباحث المركز من ضبط بندقيتين و200 طلقة و3 خزينة بجزيرة طعمة دائرة المركز

وقد تم ضبط كل من المدعو”أ . ع . ع 55″ سنه عامل ومقيم جزيرة طعمة دائرة المركز وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62×51 و200 طلقة من ذات العيار وخزينتين ومسدس عيار 5.5 و38 طلقة من ذات العيار .
> كما تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62×39 و20 طلقة من ذات العيار وخزينة بمنزل الهارب المدعو “م . ع . ص 23″سنه عامل ومقيم جزيرة طعمة دائرة مركز البداري .جاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيقات.

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