تأجيل حبس وعزل محافظ كفر الشيخ لجلسة 15 أكتوبر المقبل

قررت محكمة بندر كفر الشيخ تأجيل الدعوى رقم 7776 لسنة 2014 المقامة من سمير زكى الغباشى ضد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لجلسة 15 اكتوبر القادم طالبا من المحكمة حبسه وعزله من وظيفت لإمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ .

وكانت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ اصدرت حكما فى الدعوى رقم 7937 لسنة 13 ق بجلسة 5 سبتمبر 2013 بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتعيين شخص اخر غيره وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام محافظ كفر الشيخ بتمكينه من استلام عمله كرئيس لمجلس مدينة مركز دسوق باعتباره من اكفأ العناصر القيادية لتولى تلك الوظيفة.

ويذكر أن محافظ كفر الشيخ لا ينفذ احكام القضاء الادارى الخاصة بالقيادات الذين اختارتهم لجنة القيادات وحكمت المحكمة لصالحهم فى مجالات المحليات والصحة والتعليم وغيرها ووصفته المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى فى احكامها عند امتناعه عن تنفيذ تلك الاحكام بانه ” يعيش بمعزل عن احكام الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها فى تعيين الكفاءات القيادية “ودعت المحكمة فى احكامها ايضا “رئيس الجمهورية بحكم واجاباته الدستورية مواجهة وباء امتناع المحافظين عن تنفيذ الاحكام القضايئة وعلى راسهم محافظ كفر الشيخ ومحاسبته او مساءلته عما ذكرته خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا ” بل ووصفت المحكمة ايضا وزير التنمية المحلية بانه ” تضامن وزير التنمية المحلية مع محافظ كفرالشيخ فى اهدار الاحكام القضائية ينال من شرعية النظام الجديد”وذلك فى قضايا المحليات.