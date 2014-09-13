محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين بأحد المقاهي

استمع محافظ المنيا إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين وذلك أثناء جلوسه على أحد المقاهي بطريق المنيا أسيوط الغربي.

وكلف المحافظ معاونيه بتدوين كافة المشاكل التي عرضها عليه رواد المقهى وتنوعت مابين عدم تشغيل مولدات الكهرباء بمحطة مياه إحدى القرى، وإحلال وتجديد أحد المساجد وإعادة إنارة المدخل الرئيسي للطريق الواصل من الصحراوي الغربي حتى مدينة المنيا .

من جانبه قال المحافظ إن مصر تعيش عهداً جديداً لامكان فيه للفاسدين ولمن يتستر على الفساد وسيحاسب فيه كل ما أخطا في حق الدولة، مؤكدا على ضرورة التجاوب المباشر للمطالب والاحتياجات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.