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محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين بأحد المقاهي

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محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين بأحد المقاهي محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين بأحد المقاهي

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

استمع محافظ المنيا إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين وذلك أثناء جلوسه على أحد المقاهي بطريق المنيا أسيوط الغربي.

وكلف المحافظ معاونيه بتدوين كافة المشاكل التي عرضها عليه رواد المقهى وتنوعت مابين عدم تشغيل مولدات الكهرباء بمحطة مياه إحدى القرى، وإحلال وتجديد أحد المساجد وإعادة إنارة المدخل الرئيسي للطريق الواصل من الصحراوي الغربي حتى مدينة المنيا .

من جانبه قال المحافظ إن تعيش عهداً جديداً لامكان فيه للفاسدين ولمن يتستر على الفساد وسيحاسب فيه كل ما أخطا في حق الدولة، مؤكدا على ضرورة التجاوب المباشر للمطالب والاحتياجات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

 

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