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«القوى العاملة» بالمنوفية: صرف 125 ألف جنيه لحل أزمة عمال «ميجا تيك استايل»

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«القوى العاملة» بالمنوفية: صرف 125 ألف جنيه لحل أزمة عمال «ميجا تيك استايل» «القوى العاملة» بالمنوفية: صرف 125 ألف جنيه لحل أزمة عمال «ميجا تيك استايل»

ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة

قال عادل خليل، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن الوزارة منحت العاملين بمصنع «ميجا تيك استايل» بالمنطقة الصناعية بالسادات 125 ألف جنيه من صندوق الطورىء بالوزارة لصرف مستحقات العامل البالغ عددهم 250 عامل بعد إمتناع المستثمر التركى عن دفع مرتباتهم وإغلاق المصنع.

وأكد خليل – فى تصريحات صحفية – أن الوزارة تحارب من أجل العمال فى مواجهة القطاع الخاص ورجال الأعمال مشيرا إلى أن الوزارة تخطط لتشغيل المصنع بمنحهم مواد خام مشيرا إلى أنه لا توجد ازمة تشغيل بالمصنع وأن المشكلة سياسية فى المقام الأول .

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المستثمر التركى وتحرير بلاغ للنائب العام لحل الأزمة وإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى بأى طريقة حرصا على مصلحة العمال.

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