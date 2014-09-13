وزير الاستثمار السوداني: قضية «حلايب» ستعالج بين قيادة البلدين

قال وزير الاستثمار، والأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، مصطفى عثمان إسماعيل، إن أزمة منطقة «حلايب» سيتم معالجتها بين قيادة البلدين، محذرا من «جهات لا تريد أن تنصلح العلاقات بين مصر والسودان».

وفي تصريح خاص لـ «المصري اليوم»، أوضح عثمان إسماعيل إن «القيادة في مصر والسودان استطاعت أن تتخطى المشكلات، التي حدثت في السنوات الماضية، وذلك يعطي رسالة أن البلدين يجب أن يمضيا في طريق التعاون والتكامل».

وأضاف: «هناك رسائل إيجابية في العلاقة منها افتتاح الطريق البري، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للخرطوم، وكذلك الزيارة المرتقبة للبشير لمصر، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة للوزراء في البلدين».

وعن ترسيم «حلايب» ضمن الدوائر الانتخابية بالسودان، قال إن «هذه الروح التي بدأت بها القيادة بالبلدين قادرة أن تتجاوز مثل هذه المشكلات، وأن تجد لها المعالجات المطلوبة، ولذلك فلنترك هذا الأمر للقيادة طالما أن هناك تفاهم بينهما، وأنهما سيعالجونها».

وأكد وزير الاستثمار السوداني على أن «القيادة بالبلدين واعية للمؤامرات التي تحيط بالمنطقة وللأعداء المتربصين بها»، واصفا «المزاج السوداني والمصري بالمتقارب».

وحول ما تردد من مزاعم عن وجود معسكرات لمتشددين مصريين داخل السودان، رد عثمان قائلا: «هناك جهات لا تريد لهذه العلاقات أن تنصلح العلاقات بين مصر والسودان، وأن تمضي إلى الأمام»، وأضاف: «هذه الجهات، التي لم يذكرها، تروج لمثل هذه الأكاذيب، مطالبا الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبلدين أن تتواصل وتكذب هذه الإشكالات حتى لا تعطى أي فرصة لأولئك الذين يريدون أن يندسوا وأن يعطلوا مسيرة العلاقات بين البلدين».

واستطرد الوزير السوداني مضيفا: «ليس من مصلحة المعارضة السودانية أن تكون العلاقة على ما يرام مع مصر، وليس من مصلحة المعارضة المصرية أيضا ذلك»، وتابع: «المعارضة السودانية ستحرص على أن تستغل القاهرة، وتزرع مزيد من الأكاذيب والفتن، ولكن واضح أن القيادة واعية لذلك، وهذا أيضا يحدث بالسودان».

وختم وزير الاستثمار السوداني تصريحه قائلا: «أنا لست قلقا على هذه العلاقة، وتوقعاتي أنها ستمضي للأمام».