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نقل جثمان شهيد العريش من مطار الأقصر العسكري إلي مثواه الأخير بقنا

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نقل جثمان شهيد العريش من مطار الأقصر العسكري إلي مثواه الأخير بقنا نقل جثمان شهيد العريش من مطار الأقصر العسكري إلي مثواه الأخير بقنا

 

صورة أرشيفية

وصلت، صباح اليوم السبت، الطائرة العسكرية التى تحمل جثمان شهيد القوات المسلحة الجندي أيمن فرحان أيوب، التي استهدفته العناصر الإرهابية، بمدينة العريش إلي مطار الأقصر العسكري.

وتم نقل جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إلى مثواه الأخير بمدينة قوص جنوب محافظة قنا، وكان في استقباله بالمطار العديد من القيادات العسكرية والعشرات من ذوي الشهيد.

كان الجندي أيمن فرحان أيوب 22 سنة قد استشهد ظهر أمس الجمعة بالعريش بعد أن استهدفته العناصر الإرهابية من داخل إحدى السيارات أثناء وقوفه بخدمته بمنطقة الزهور بالعريش ولاذوا بالفرار.

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