ننشر تفاصيل التقدم لتلقي علاج فيروس سي

أعلن اليوم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أنه قد تم الانتهاء من البروتوكول الخاص بتنظيم قواعد تلقي طلبات علاج فيروس سي وأنه قد تم وضع تصور واضح لأولويات العلاج خلال الـ6 أشهر القادمة وفقا لتدفق المرضى وأيضا فى ضوء تسجيل أدوية جديدة منتظرة بداية العام القادم .

وأشار إلى أن الدولة اليوم متمثلة فى وزارة الصحة والسكان تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصري مؤكدة أنها دوما سنده وأنها لا تدخر وسعا وتعمل بكل طاقاتها من أجل حماية حياته والحفاظ على سلامته الصحية و وقايته من الأمراض القاتلة .

وأكد وزير الصحة أنه قد تم استحداث موقعا للتسجيل الإلكتروني (WWW.nccvh.org.eg) – تيسيرا على المرضى ومنعا للزحام الشديد واحتمالية التدافع , وسيبدأ التسجيل بالموقع ابتداء من يوم18 سبتمبر الجاري وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي للمريض , وسيتم تحديد مكان العلاج ويود الذهاب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد ساعة التواجد بالمركز على أن تتم تلك الإجراءات بعد يوم واحد فقط من التسجيل .

وأشار إلى أن البروتوكول تضمن علاج المرضى المصابين بفيروس (سي) بدء من سن 18 سنة ( حيث ان عقار السوفالدي غير مرخص فى من هم أقل من 18 سنة ) حتى سن ال70 ( حيث أن العقار لم يتم تحديد درجة أمانه فوق هذا السن ) , يتم تحديد درجة تليف الكبد عن طريق عينة الكبد أو فحص الفيبروسكان ( فى مستشفى حكومي ) مع الفحص المعملي , سيبدأ العلاج فى الفترة الأولى للمرضى المصابين بمبادئ تليف فى الكبد أو تليف متكافئ (F3-F4) ولا يتم علاج المرضى المصابين بتليف غير متكافئ حتى يثبت فاعلية وأمان العلاج فى هذه المجموعة , يتم علاج باقي المرضى غير المصابين بمبادئ تليف الكبد تباعا مع وصول الدفعات الجديدة للعقار , العلاج يتكون من عقار السوفالدي + ريبفارين + إنترفيرون لمدة 12 أسبوع , عند وجود مانع طبي للإنترفيرون يعرض المريض على لجنة خاصة لتحديد العلاج بدون إنترفيرون , لا يتم علاج مرضى الفشل الكلوي فى الفترة الحالية حيث أن العقار لم يتم تجربته فى مرضى الفشل الكلوي , علاج مرضى ما بعد زرع الكبد يتم بناء على نفس الشروط السابقة , مرضى أورام الكبد يتم علاجهم بعد الشفاء من الأورام .

وفي ختام حديثه وجه وزير الصحة الدعوة لشركات ومصانع الدواء الوطنية مشيرا إلى ضرورة الاصطفاف الوطني والمساهمة بشكل فعال في إنجاح مجهودات وزارة الصحة فى القضاء على فيروس (سي) , كما وجه الدعوة إلى كل مكونات المجتمع المصري لضرورة دعم البرنامج الوقائي الذي تتبناه وزارة الصحة , ووجه الشكر إلى الهيئات الدولية التي تساعد مصر فى هذا المجال خصوصا مركز التحكم فى الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أبدى استعدادا كاملا لدعم البرنامج الوقائي للحماية من فيروس (سي) .

وفي ذات السياق فقد أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أنه قد تم عقد الدورة التدريبية الخاصة بالبروتوكول العلاجي الجديد للالتهاب الفيروسي (سي ) يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 سبتمبر 2014 لأكثر من 700 طبيب وإداري من العاملين بوحدات العلاج التابعة للجنة القومية لتدريبهم على تطبيق البروتوكول العلاجي الجديد لعلاج مرضى الالتهاب الفيروسي (سي ) فى جمهورية مصر العربية والذي سيبدأ بعلاج نحو 60 ألف مريض كأول مرحلة للقضاء على المرض .