السيطرة على حريق هائل بمنزل بالمنوفية

تمكنت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل شب بمنزل بقرية أم صالح التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية.

> تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع يفيد بنشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والخرسانه مكون من طابق واحد على مساحة 90 متر تقريبًا ملك “فتحى محروس” 31 سنه بدون عمل ؛ ولم ينجم عن الحريق أى إصابات ولكن إحتراقت مكونات المنزل .

> وبسؤال المالك رجح إن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهه الجنائية ؛ تم تحرير محضر رقم 5001 إدارى مركز بركة السبع لسنه 2014 وجارىالعرض على النيابة .