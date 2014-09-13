أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيطرة على حريق هائل بمنزل بالمنوفية

Google+ Print
السيطرة على حريق هائل بمنزل بالمنوفية السيطرة على حريق هائل بمنزل بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل شب بمنزل بقرية أم صالح التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية.
> تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أخطارًا من رئيس مباحث بركة السبع يفيد بنشوب حريق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والخرسانه مكون من طابق واحد على مساحة 90 متر تقريبًا ملك “فتحى محروس” 31 سنه بدون عمل ؛ ولم ينجم عن الحريق أى إصابات ولكن إحتراقت مكونات المنزل .
> وبسؤال المالك رجح إن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهه الجنائية ؛ تم تحرير محضر رقم 5001 إدارى مركز بركة السبع لسنه 2014 وجارىالعرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا