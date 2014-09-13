«أمن الفيوم» يلقى القبض على 3 من المتهمين بمحاولة السطو على سيارة بريد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من إلقاء القبض على 3 من أفراد التشكيل العصابى المتهم بالشروع فى سرقة سيارة البريد المحملة بأموال المواطنين بقرية سنهور القبلية والمحرر عنها المحضر رقم 7079 إدارى مركز سنورس والمتهمين بقتل أحد المواطنين وإصابة أخر أثناء إطلاق النار على السيارة وشروعهم فى سرقتها . تم إلقاء القبض على 3 منهم وبحوزتهم سلاح آلي وطلقات نارية وكمية من نبات البانجو.

كان اللواء الشافعى محمد حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغا بالحادث الذى وقع أول سبتمبر الحالى بمحاولة أفراد تشكيل عصابى سرقة أموال سيارة البريد فى قرية سنهور القبلية بمركز سنورس وأثناء محاولتهم أطلقوا النيران فلقى شاب مصرعه وأصيب أخر.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى ، وتبين أن التشكيل مرتكب الحادث يضم كل من محمد . ط . م 23 سنة عاطل “مسجل خطر”، وسعد. م . س 23 سنة عاطل “مسجل خطر” ، ومؤمن . خ . ج 20 سنة عاطل “مسجل خطر ” ، ومحمود . ع . ز 22 سنة عاطل “مسجل خطر” ، وأحمد . ر . ع 25 سنة عاطل “مسجل خطر”، ويقيمون فى قرية سنهور القبلية ومعهم كل من عبد الحميد . ن 31 سنة سائق من قرية منشأة السادات ، ومحمد . ش من قرية رحيل . تم إعداد حملة على الأماكن التى ترددوا عليها عقب ارتكابهم الحادث فى الفيوم و6 أكتوبر ، وتمكنت الحملات من القبض على 3 منهم وبحوزتهم بندقية آلية والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الحادث والمبلغ بسرقتها فى 11 أغسطس الماضى من 6 أكتوبر , و 2 خزينة آلى و200 طلقه . تم إحالة الثلاثة المقبوض عليهم إلى النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.