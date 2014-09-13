مقتل قيادي كبير «داعش» غربي الموصل

قال مصدر أمني في قوات حماية مدينة سنجار، السبت، أن القوات تمكنت من قتل 5 مسلحين من تنظيم «داعش» بينهم أحد قياديي التنظيم في منطقة ناحية ربيعة على بعد 100 كلم غرب الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكر مسؤول العلاقات في قوات حماية سنجار، داوود جندي كالو، في الموصل أن قوات حماية سنجار تمكنت من قتل القيادي المعروف في «داعش» في منطقة غرب دجلة، عمار حسن صالح، الملقب بعمار الحسن، وهو عراقي الجنسية من عشيرة الجحيش.

وتابع كالو أن القيادي قتل، ومعه 4 مسلحين خلال اشتباكات مسلحة وقعت، فجر السبت، في منطقة كوهبل القريبة من ربيعة، وهي من المناطق المحاذية للأراضي السورية الحدودية، مشيرا إلى أن الاشتباكات شهدت حرق سيارتين تابعتين للتنظيم.

وأكد أن عددا كبيرا من الشباب الأيزيديين من المتطوعين التحقوا بصفوف قوة حماية سنجار في مقر القوة في جبل سنجار لمحاربة عناصر «داعش» وطردهم، فيما أبدى المتطوعون استعدادهم للقتال في أي منطقة في العراق.