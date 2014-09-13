3 قتلى في غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين جنوبي مالطا

لقي 3 مهاجرين غير شرعيين على الأقل مصرعهم، السبت، بعد غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل مالطا قادمين من شمال أفريقيا، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الإيطالية.

ووقع الحادث، خلال ليلة الجمعة، في المياه الدولية، على بعد 300 ميل جنوب شرقي مالطا، ورغم أن أحدا لا يعرف على وجه الدقة عدد من كانوا على متنه، فإن السلطات تتخوف من وصول العدد إلى 30 شخصا.

وتمكن 7 من النجاين من الحادث، بينهم طفلان، أنقذتهم سفينة بيجاسوس لنقل البضائع، والتي كانت تبحر في المنطقة.

وحتى الآن، لاتزال أعمال الإنقاذ مستمرة بمشاركة مروحية تابعة لخفر السواحل الإيطالي، وأخرى تابعة للبحرية اليونانية، والتي نقلت بصورة عاجلة ثلاثة ناجين كانوا حالة صحية خطيرة إلى أحد المستشفيات اليونانية.