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البيت الأبيض ينفي تهديد عائلة «ذبيح داعش» بخصوص مساعيها للإفراج عنه

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نفت الولايات المتحدة الجمعة تهديد عائلة الصحفي الأمريكي، جيمس فولي، الذي أعدمه تنظيم «داعش»، بالملاحقة قضائيا إن سعت إلى جمع أموال فدية للإفراج عنه، مشددة على أن بذلت كل الجهود لإعادته سالما.

كانت ديان فولي، والدة الصحفي، صرحت للإعلام الأمريكي بأن العائلة تلقت تهديدات بالتعرض لملاحقات قضائية إن هي حاولت جمع تبرعات لدفع فدية مالية لخاطفي جيمس فولي مقابل الإفراج عنه.

وقالت الوالدة في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية: «طلبوا منا فقط أن نثق بأنه سيتم إطلاق سراحه بطريقة ما، بأعجوبة، ولكن ذلك لم يحصل، أليس كذلك؟».

وصرح المتحدث جوش أرنست، بأن البيت الأبيض ظل على اتصال منتظم مع عائلة فولي لإبقائها على الإطلاع والتأكيد على أن إعادة إنقاذ الصحفي تشكل دوما أولوية لدى هذه الإدارة، غير أن فولي صرحت: «أعتقد أن الجهود التي بذلناها لمحاولة تحرير جيم كانت مصدر إزعاج للحكومة الأمريكية»، مشيرة إلى أن قضية خطف ابنها «لم تكن على ما يبدو جزءا من مصالحنا الاستراتيجية، إذا صح التعبير».

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