بنيتيث متحمس للعودة إلى الدوري الإيطالي

(إفي) - أعرب الإسباني رافائيل بنيتيث المدير الفني الجديد لنابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم، عن سعادته بالتعاقد مع "فريق كبير" مثل نابولي، مشيرا إلى رضاه التام عن تلك الخطوة الجديدة في مسيرته ورغبته في مشاركة جماهير الفريق حبهم للكرة.

وأوضح بنيتيث في تصريحات صحفية على موقع النادي قائلا "أنا سعيد للغاية للتعاقد مع ناد بحجم نابولي"، مؤكدا أن عبق تاريخ وثقافة المدينة تفوح من جنبات النادي.

وأعرب المدير الفني الإسباني عن تعطشه لبداية مغامرة كروية جديدة مع نابولي، بعد حصد لقب دوري أوروبا مع تشيلسي في 15 من الشهر الجاري.

وأضاف "أتمنى أن تعتبرني جماهير نابولي أحد أعضاء تلك العائلة الكبيرة، وأن نستطيع الاستمتاع بتحقيق الألقاب، وهو ما سنسعى إليه من البداية، على أن تتحقق تلك الألقاب بمجهود الجميع".

وأعلن رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لاورينتيس، أمس الاثنين التعاقد مع المدرب الإسباني رافائيل بنيتيث لقيادة الفريق، الذي احتل وصافة الكالتشو هذا الموسم.

وكان المدرب الإسباني (53 عاما) هو الهدف الأساسي لدي لورينتيس، الذي قال مؤخرا إنه سيعلن عن اسم المدرب الجديد للفريق السماوي عبر (تويتر).

وخلال مشواره التدريبي قاد بنيتيث فرق ريال مدريد (ب) وبلد الوليد وأوساسونا وإكسترامادورا وتنيريفي وفالنسيا وليفربول وإنتر ميلان وتشيلسي.

ومن المتوقع أن يحصل بنيتيث، على 3.5 ملايين يورو في الموسم بجانب حوافز إضافية نظير النتائج الإيجابية.

ويبدو تشيلسي قريبا من استعادة مدربه البرتغالي الأسبق جوزيه مورينيو بعد إعلان رحيله عن ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم.