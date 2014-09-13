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اتحاد الصناعات : أسعار الاراضى الصناعية لا تحقق العدالة الاجتماعية

  • مصر
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اعنل اتحاد الصناعات المصرية رفضه التام لاسعار الاراضى الصناعية الجديدة والتى اعلنت عنها الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قبل ايام ،

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ل " المصري اليوم" فى تصريحات ان الاتحاد سيرفع مذكرة عاجلة الى الحكومه بموقفه الرافض لتلك الاسعار مؤكدا انها تقضى على اى تواجد لمشروعات الشباب ولا تحقق العدالة الاجتماعية المنشودة بعد ثورتى يناير و30 يونيون كما انه تعيق اقامة اى استثمارات جديدة خاصة للمشروعات الصغيرة التى اعلنت مرارا وتكرارا عن مساندتها.

واكد ان الدول الصناعية الكبري قامت فى الاساس على تلك المشروعات حيث تمثل تلك المشروعات نسب تتعدى 70 % فى اقتصاديات تلك الدول.

واكد ان المجتمع الصناعى يدعو رئيس الوزراء لحل ازمة نقل اراضى الصناعة الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحقيق مخططات التنمية الصناعية مؤكدا انه يجب على الحكومة التخلى عن فكرة المتاجرة بالارض فى مقابل توفيرها لاقامة مشروعات تحقق اعلى عائد منها للاقتصاد وتوفر فرص عمل للشباب.

واضاف ان فكر الصناعة يعتمد حاليا على الخروج من «تملك الارض» الى «حق الانتفاع العادل» .

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