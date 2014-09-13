إصابة ضابط وشرطيين وضبط 19 شخص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

نشبت إشتباكات حادة بين عائلتين بقرية منشأة شنوان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، نتج عنها إحراق منزل ومصرع أحد افراد عائلة ابو على ورد اهالى المجنى عليه بإشعال النيران فى منزل والد المتهم وتدخل قوات الشرطة وتبادل القذف بالحجارة مما نتج عنها إصابة ضابط وشرطيين وضبط 19 شخص من العائلتين .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا منشرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل المدعو محمد على مصيلحى ابو شادى وتجمع العشرات من الأهالى بقرية منشأة شنوان نتيجة خلافات سابقة بين عائلتى ” ابو على – ابو شادى” على الحد الفاصل فى الارض الزراعية نتج عنها مصر ناصر محمد على ابو على .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء وقيادات مديرية أمن المنوفية وتبين تجمع أهالى القرية واهلية المجنى عليه أمام مسكن والد الجانى محمد ابو شادى وتبادل التراشق بالحجارة وإشعال النيران حول المسكن وهرب افراد الاسرة ابو شادى لطابق العلوى .

وأثناء قيام قوات الحماية المدنية بإطفاء الحريق رشق أهالى عائلة ” ابو على” القوات بالحجارة فقامت قوات الامن بالتعامل وإلقاء القبض على 19 شخص ،10 من عائلة ابو على و 9 من افراد عائلة ابو شادى.

> ونتج عن التعامل إصابة الملازم اول عمرو الفوال 24 سنة من قوة وحدة مباحث المركز ورقيب سرى بهجت مرزوق وخفير نظامى بجروح بالرأس والوجه وتم تحرير محضر بالواقعة 27952جنح مركز شبين الكوم وتولت النيابة التحقيقات.