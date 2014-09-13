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مستشفى 57357 تكرم أوائل الثانوية العامة المصابين بالسرطان بحضور رئيس الوزراء

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مستشفى 57357 تكرم أوائل الثانوية العامة المصابين بالسرطان بحضور رئيس الوزراء مستشفى 57357 تكرم أوائل الثانوية العامة المصابين بالسرطان بحضور رئيس الوزراء

مستشفى سرطان الأطفال

كرمت مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، 25 طالبا وطالبة من أبناء المرضى المتفوقين فى شهادة الثانوية العامة، وأيضا لـ59 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشارك فى الحفل، وفد من الفنانين والإعلاميين، وكان من أبرز الحضور الإعلامية جيهان منصور والفنانة نهال عنبر ومنة فضالى.

وحضر الحفل أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم استعدادا لتكريمهم، فور وصول وزير التربية والتعليم وعدد من المحافظين وبعض الشخصيات السياسية.

وقدم الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء مستشفى 57357 درع المؤسسة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقال سلامة، إن رعاية الأطفال المصابين بالسرطان وتعليمهم بصورة جيدة يخلق منهم آدوات منتجة داخل المجتمع، مؤكدًا أن وزير التربية والتعليم يقدم كافة الجهود لخدمة المدرسة الموجودة بالمستشفى.

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