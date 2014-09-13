وكيل تعليم الغربية يعلن عن التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة “معلم مساعد”

أعلن أحمد فكري طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عن التخصصات المطلوبة للمديرية من المتقدمين للحصول على فرص العمل المخصصة للمحافظة وتشمل اللغة العربية،والرياضيات،ورياض الأطفال،واللغة الألمانية،والتربية الفنية،التربية الموسيقية، أخصائي صحافة، أخصائي مسرح، أخصائي نفسي، أخصائي مكتبات،أخصائي تكنولوجيا، التربية الرياضية “بنون ـ بنات”، تركيبات ومعدات كهربية،الكترونيات وحاسبات، صناعات خشبية .

كانت مديرية التربية والتعليم قد قررت تشكيل لجنة مقرها مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا لتلقى الطلبات الخاصة بالمسابقة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اعتبارا من الثلاثاء الماضى وحتى تاريخ 24/9/2014.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التعاقدات ستتم مع حصة المديرية المقررة من الوزارة من بين المتقدمين وفقا للعجز الفعلى فى التخصصات الموجودة بالمديرية، ووفقا للضوابط والمعايير التى تم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا للقانون 155 لسنة.