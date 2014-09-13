أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وكيل تعليم الغربية يعلن عن التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة “معلم مساعد”

Google+ Print
وكيل تعليم الغربية يعلن عن التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة “معلم مساعد” وكيل تعليم الغربية يعلن عن التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة “معلم مساعد”

وزارة التربية والتعليم

أعلن أحمد فكري طه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عن التخصصات المطلوبة للمديرية من المتقدمين للحصول على فرص العمل المخصصة للمحافظة وتشمل اللغة العربية،والرياضيات،ورياض الأطفال،واللغة الألمانية،والتربية الفنية،التربية الموسيقية، أخصائي صحافة، أخصائي مسرح، أخصائي نفسي، أخصائي مكتبات،أخصائي تكنولوجيا، التربية الرياضية “بنون ـ بنات”، تركيبات ومعدات كهربية،الكترونيات وحاسبات، صناعات خشبية .

كانت مديرية التربية والتعليم قد قررت تشكيل لجنة مقرها مدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا لتلقى الطلبات الخاصة بالمسابقة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اعتبارا من الثلاثاء الماضى وحتى تاريخ 24/9/2014.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التعاقدات ستتم مع حصة المديرية المقررة من الوزارة من بين المتقدمين وفقا للعجز الفعلى فى التخصصات الموجودة بالمديرية، ووفقا للضوابط والمعايير التى تم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم، وفقا للقانون 155 لسنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا