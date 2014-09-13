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شرطة رأس الخيمة تضبط إفريقياً حاول ترويج مليون دولار مزيّفة

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شرطة رأس الخيمة تضبط إفريقياً حاول ترويج مليون دولار مزيّفة شرطة رأس الخيمة تضبط إفريقياً حاول ترويج مليون دولار مزيّفة

ضبطت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، "قسم الجرائم المنظمة"، شخصاً من الجنسية الإفريقية لمحاولته ترويج مليون وخمسة وسبعين ألف دولار أمريكي مزيفة، بحسب العميد عبد الله خميس الحديدي ، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة.

وقال الحديدي انه وردت معلومات مؤكدة من أحد المصادر لقسم الجرائم المنظمة عن وجود شخص أفريقي؛ يحوز مبلغاً مالياً كبيراً مزيفاً من فئة (100) دولار أمريكي، ويبحث عن شخص ليأتمنه على المبلغ لحين العثور على تاجر لشراء المبلغ منه، أو ترويج العملة المزورة في السوق المحلي.    

وبناءً على ما تقدم من معلومات تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ وجمع استدلال ومعلومات، حيث توصلت التحريات إلى تأكيد المعلومات الواردة، وتم الاتفاق مع المصدر ليقوم هو باستلام المبالغ المزيفة من الشخص الأفريقي، وتم تحديد ساعة الصفر ومكان وزمان التسليم، وتم ضبط الشخص الإفريقي وبحوزته المبالغ المزيفة؛ والتي اتضح بأنها مليون وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي مزيفة، وعليه تمت إحالة ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.  

وناشد العميد عبدالله خميس الحديدي كافة أصحاب المحال التجارية والمكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ التدابير كافة، والتأكد من العملات النقدية التي يتم تداولها في معاملات البيع والشراء عبر استخدام أجهزة كشف تزييف وتزوير العملة لتجنب الوقوع في براثن عمليات النصب، والإبلاغ فوراً عن أي تصرفات قد تثير الشك والريبة. 
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