اتحاد شباب المؤتمر بالسويس والقناة ينعي الكاتب الساخر “أحمد رجب”

أصدر إتحاد شباب حزب المؤتمر بالسويس ومدن القناة و سيناء بيان يقدمون من خلاله العزاء وينعون الكاتب الساخر الكبير أحمد رجب الذى وافته المنية صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 86 عام.

قال أحمد رواش أمين مساعد إتحاد شباب حزب المؤتمر بإقليم القناة وسيناء أن النص كلمة التى كان يقدمها الراحل يوميا بجريدة الأخبار لخصت معاناة و كفاح المصريين، موضحا أنهم ينعون مصر بالكامل فى وفاة أحد عمالقة الكتاب المصريين الساخرين بالصحافة المصرية التى كانت كتاباته تجسد الواقع المصرى عن كثب ووعى شديد لما يألم الداخل المصرى وأيضا المواطن وسيظل أدائه واقع ملموس لدى الأغلبية من أبناء الوطن .