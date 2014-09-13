بالصور.. تنظيم قرعة علنية لتوزيع “باكيات” سوق ميدان المؤسسة الجديد بشبرا الخيمة

ينظم مجلس مدينة شبرا الخيمة، اليوم السبت، القرعة العلنية لتوزيع باكيات سوق ميدان المؤسسة الجديد بمركز شباب شبرا البلد على الباعة الجائلين لنقلهم داخل السوق حفاظاً على المظهر الحضارى لميدان المؤسسة عقب تطويره والقضاء على التكدسات المرورية التي كانت تربك الميدان وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

وقال اللواء حسن ناجى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن هذا السوق النموذجى سوف تكون له إدارة مستقلة ومتخصصة فى إدارة الأسواق لنكون قد أضفنا اللسمة الحضارية لميدان المؤسسة باعتباره من أجمل ميادين مصر بعد إجراء التطوير الذى تم به.