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«الأرصاد»: طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى

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«الأرصاد»: طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى «الأرصاد»: طقس لطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى

حالة الطقس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على أقصى جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، والرياح سطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غداً على محافظات ومدن : القاهرة الصغرى 23 والعظمى 33، الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 29، مطروح الصغرى 21 والعظمى 29، بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30، دمياط الصغرى 24 والعظمى 30، بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31، الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 33، السويس الصغرى 24 والعظمى 33، العريش الصغرى 21 والعظمى 30 ، نخل الصغرى 21 والعظمى 33، طابا الصغرى 21 والعظمى 33، الطور الصغرى 27 والعظمى 33، مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36، الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36، شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36، رفح الصغرى 21 والعظمى 30 ، كاترين الصغرى 16 والعظمى 28 سيوة الصغرى 24 والعظمى 38، المنيا الصغرى 22 والعظمى 35، الفيوم الصغرى 22 والعظمى 36، رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 34، أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 38، وسط الدلتا الصغرى 23 والعظمى 32، أسيوط الصغرى 21 والعظمى 35، سوهاج الصغرى 23 والعظمى 36، الأقصر الصغرى 25 والعظمى 38، أسوان الصغرى والعظمى 26 39، شلاتين الصغرى 25 والعظمى 36، حلايب الصغرى 26 والعظمى 35، الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 38.

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