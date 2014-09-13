بالصورة.. قناة بنما بدلًا من السويس على طابع المشروع الجديد..والبريد: خطأ سيتم تدراكه

كشف الطابع الصادر مؤخرا عن وزارة الاتصالات والخاص بطابع قناة السويس الجديدة، خطأ فادحًا وقع فيه القائمون عليه من الوزارة بالاستعانة بصورة قناة بنما على الطابع بدل صورة قناة السويس الحقيقية، وهو الأمر الذى أثار حالة من الغضب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عقب انتشار الطابع لهيئة قناة السويس الجديدة والمسئولة عن إصداره الهيئة العامة للبريد التابعة لوزارة الاتصالات يحمل صورة لقناة ”بنما” التى تربط بين المحيط الأطلسى والمحيط الهادى وليس قناة السويس الجديدة.

الطابع الذى تم تداوله عبر نشطاء بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يوجد به شعار لقناة السويس، وجزء من خريطة قناة السويس الجديدة بجوارها إحدى الناقلات البحرية، مكتوب عليها سعر الطابع 2 جنيه ومختوم بختم قناة السويس الجديدة.

وأكدت هيئة البريد ، أن الطابع الجديد لهيئة قناة السويس الذى أثار جدلا بشبكات التواصل الاجتماعى، به خطأ سيتم تداركه لاسيما وأن من قام بتصميم الطابع الذى لم يتم إطلاقه بشكل رسمى صممه الجزء به يشبه قناة بنما.