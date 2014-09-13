وصول والدة علاء عبد الفتاح لمعهد أمناء الشرطة لنظر ثانى محاكمة حركة «ضدك»

وصلت، منذ قليل اليوم السبت، الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، ومعها بعض النشطاء إلى معهد أمناء الشرطة بطرة لنظر ثانى جلسات محاكمة 23 متظاهراً من أعضاء حركة «ضدك» بينهم 7 فتيات على خلفية ضبطهم في الاشتباكات التي وقعت بمصر الجديدة أثناء فعاليات إسقاط قانون التظاهر، والتى من بينهم نجلتها سناء سيف الإسلام.

وقد وجهت النيابة للمتهمين أنهم بتاريخ 21 يونيو 2014 اشتركوا في تظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين وقطعت الطرق والمواصلات وعطلت حركة المرور واعتدت على الممتلكات العامة والخاصة.

واستعرضوا القوة واستخدموا العنف بالطريق العام لإلقاء الرعب في نفوس المارة وتعريض حياتهم للخطر ووقعت بناء على ذلك الجرائم الآتية: أتلفوا الأشجار المغروسة في الطريق العام، أتلفوا عمدًا أملاك عامة سيارة شرطة- المظلات التابعة لقسم شرطة مصر الجديدة وأتلفوا عمدًا أموالا ثابتة ومنقولة المملوكة للمجني عليه، سامح حامد عمر تزيد قيمتها على خمسين جنيهًا.