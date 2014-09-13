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بالصور.. هواتف عناصر «داعش» تكشف خبايا التنظيم

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بالصور.. هواتف عناصر «داعش» تكشف خبايا التنظيم بالصور.. هواتف عناصر «داعش» تكشف خبايا التنظيم

عثرت كتائب الحمزة العشائرية الأنبارية، على جوالات لعناصر داعش، عقب معارك خاضتها الكتائب التي تقاتل الى جانب الجيش والشرطة ضد تنظيم داعش في بلدة حديثة غرب الرمادي.

وتُظهر الصور والفيديوهات،بحسب ما نقلت العربية،نت، عناصر التنظيم في بلدانهم قبل وصولهم الى العراق وأثناء تواجدهم في مناطق ومدن الأنبار التي يسيطرون عليها.

وتبدو بالمقاطع التي سجلها عناصر داعش تدريباتهم على السلاح، والمنازل التي تتعرض لقصف الطائرات الحربية لمقراتهم، وصور لقتلاهم،وتُسمع في مقاطع الفيديو أصوات لمقاتلين يتحدثون اللغة الروسية.

وتسجل الصور، أسيرا من مقاتلي داعش يحمل الجواز الروسي ويتكلم اللغة العربية الفصحى.

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