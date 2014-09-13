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رئيس وزراء موريشيوس يهنئ القيادة الرشيدة بإنجاز التنافسية

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رئيس وزراء موريشيوس يهنئ القيادة الرشيدة بإنجاز التنافسية رئيس وزراء موريشيوس يهنئ القيادة الرشيدة بإنجاز التنافسية

هنأ نافين رام غلام رئيس مجلس وزراء جمهورية موريشيوس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على الإنجاز الذي حققته الإمارات بتقدمها الى المركز رقم 12 على مستوى التنافسية الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله عيسى عبدالله الباشه النعيمي سفير الدولة لدى باكستان السفير غير المقيم لدى جمهورية موريشيوس وذلك في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة بورت لويس.

ونقل السفير لرئيس مجلس وزراء جمهورية موريشيوس تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتمنياته لشعب موريشيوس الصديق بدوام التقدم والازدهار.

بدوره حمل نافين رام غلام السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لشعب الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

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