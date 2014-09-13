بالصور .. سيف بن زايد يتابع تدريبات مشتركة بين الإمارات وألمانيا

تابع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من التدريبات المشتركة التي تنفذها إدارتا "ق7 وق 5" بوزارة الداخلية، والقوات الخاصة الألمانية "GSG9" في أحد ميادين التدريب.

وشاهد سموه مجريات التدريبات التي اشتملت على تطبيقات ميدانية مختلفة في مجالات العمل الشرطي المتعلقة بمهام ق7 وق5.

واستمع سموه إلى إيجاز قدمه العقيد مبارك عبدالله المهيري، مدير إدارة ق7 بشرطة أبوظبي، عن مراحل التدريبات التي تسهم في تعزيز قدرات عناصر الشرطة في تنفيذ مهامها.

وأبدى سموه ارتياحه للمستوى الذي وصلت اليه الشرطة تأهيلاً وإعداداً وتحديثاً، وللأداء المتقدم والمتميز الذي أظهرته العناصر الوطنية؛ من خلال تطبيق التدريبات بمهارة عالية، معبراً عن شكره لجهود القائمين على التدريبات المشتركة من الجانبين الإماراتي والالماني لتعزيز وتطوير قدرات المشاركين في أداء المهام بكل كفاءة .

حضر التدريبات اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة؛ واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي، مدير عام العمليات الشرطية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية، والعميد علي خلفان الظاهري مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات، والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان؛ مدير مديرية المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط.

وعبّر العقيد مبارك عبدالله المهيري؛ مدير إدارة ق7 بشرطة أبوظبي؛ عن بالغ سعادته لزيارة سموه لمجريات التدريبات لتحفيز منتسبي الشرطة المشاركين بها.

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