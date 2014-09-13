إنجاز 77% من مشروع تطوير كورنيش جميرا

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من إنجاز المرحلة الثانية من مشروع كورنيش جميرا بطول 2.5 كيلومتر، لتصبح المسافة المفتوحة للجمهور، رغم تواصل الأعمال، أكثر من 4.5 كيلومتر، فيما بلغت نسبة الإنجاز في كامل المشروع أكثر من 77%.

ويتوقع افتتاح المشروع بشكل نهائي في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن المنطقة الجديدة التي تم إنجازها ستكون مفتوحةً أمام الجمهور اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، موجهةً الدعوة إلى السكان من محبي رياضتيْ المشي والجري إلى استخدام كورنيش جميرا لممارسة هوايتهم والاستمتاع بها، خصوصا وأن رياضة المشي أصبحت ظاهرة صحية جيدة لمعظم أفراد المجتمع.

وأضافت: يبلغ طول مشروع تطوير كورنيش جميرا حوالي 7 كيلومترات ، ويتضمن المشروع ممشىً بعرض خمسة أمتار، ومضماراً آخر للجري بعرض أربعة أمتار، إضافة إلى استراحات تضم أكشاكا تجارية وأماكن مظللة للجلوس مطلة على الشاطئ مع مرافق عامة وصحية، في حين سيتميز المشروع بلمسة جمالية فريدة من نوعها من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير والتبليط التي تم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق، فضلاً عن الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر.

وأكدت بن عدي أن مشروع كورنيش جميرا سيحوّل الشاطئ الرملي إلى مكان حيوي بعد توفير عناصر تجميلية وترفيهية، بالإضافة إلى توفير الخدمات العامة لزوار الشاطئ من المقيمين والسياح الذين يتوافدون على شواطئ دبي للاستمتاع بالجلوس إلى البحر، أو ممارسة رياضة الجري أو المشي.

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