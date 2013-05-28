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ضبط وإحضار عصام سلطان وطلب رفع الحصانة عن صبحي صالح في تحقيقات "إهانة القضاة"

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ضبط وإحضار عصام سلطان وطلب رفع الحصانة عن صبحي صالح في تحقيقات "إهانة القضاة" ضبط وإحضار عصام سلطان وطلب رفع الحصانة عن صبحي صالح في تحقيقات "إهانة القضاة"

كتب : الوليد إسماعيل منذ 25 دقيقة

قرر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات القضاة، التي تتهم عددا من الشخصيات الإعلامية والعامة بإهانة القضاة، ضبط وإحضار عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط للتحقيق معه في اتهام القضاة لهم بإهانتهم.

كما أرسل حماد مذكرة إلى وزير العدل يطلب فيها مخاطبة مجلس الشورى لرفع الحصانة البرلمانية عن صبحي صالح عضو المجلس، للتحقيق معه أيضا في ذات التهمة.

وقال مصدر قضائي مطلع على التحقيقات في تلك القضية أن قرار ضبط واحضار سلطان جاء بعد إرسال ثلاث استدعاءات له وفي كل مرة كان يرسل محاميه معتذرا، ويطلب تحديد موعد جديد، ولكنه لم يأت ولم يمثل للتحقيق، فقرر قاضي التحقيق ضبطه وإحضاره.

وقال المصدر رغم أن البلاغات في هذه القضية والمقدمة من 1064 قاضيا تتهم بعض الإعلاميين والشخصيات العامة بإهانة القضاة، قد تم الاعلان عن التنازل عنها خلال الجمعية العمومية لنادي القضاة، إلا أنه لم يصل لهيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل أي تنازل حتى الآن بما يعني أن التحقيقات فيها لا تزال جارية.

كان المستشار حماد قد بدأ التحقيق في هذه البلاغات مع عدد من الإعلاميين، بينهم محمود سعد ولميس الحديدي ومنى الشاذلي وقرر إخلاء سبيلهم من سراي التحقيق بضمانات مالية مختلفة بعد أن اتهمهم القضاة في بلاغاتهم بإهانتهم من خلال أحاديث تليفزيونية مسجلة بالقنوات الفضائية.

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