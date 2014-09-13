مصرع 2 وإصابة 4 أخرين فى حادثين بطريق السخنة والقاهرة بالسويس

أستقبلت مستشفى السويس العام، صباح اليوم السبت، 4 مصابين وجثتين فى حادثين بطريق السويس القاهرة والسخنة البحر الأحمر .

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس أخطارا من مباحث تأمين الطرق بوقوع حدادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس القاهرة الصحراوي بمنطقة وادي حجول مما أسفر عن مصرع واحد وإصابة أخر وتم نقلهم للمستشفى العام ، كما وقع حادث تصادم بطريق السخنة البحر الأحمر أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 أخرين.

جاري تحرير محاضر بالواقعة وإخراج التصاريح اللازمة بالدفن للمتوفين وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.