رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: حجم الاقتصاد غير الرسمي بلغ 60%

قالت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة السابق أن الاقتصاد غير الرسمي واقع نعيشه منذ سنوات وأن هنـاك فارق بين الاقتصــاد الأســود مثل تجارة المخدرات و الاقتصاد غير الرسمي

وأضافت المهدى خلال لقاءها ببرناج القاهرة 360 للاعلامى أسامة كمال والمذاع على فضائية القاهرة والناس أن حجم الاقتصـاد غير الرسمي أقل من { 50 % } من الناتج المحلي الإجمالي وان قطاع الزراعة مستبعد من حساب قيمة الاقتصـاد غير الرسمي وانه لا يمكن تسجيل أى عقار مبني على أراضي زراعية.

وأكدت دكتورة عالية المهدى أن الجهاز المركزي يضع فى الاعتبار العاملين بالاقتصــاد غير الرسمي اثناء حساب نسبة البطالة مضيفة ان بعض الأرقام الصادرة عن مراكز الأبحاث الاجنبية عن الاقتصــاد غير الرسمي مغلوطة

وشددت على أهمية انشاء سوق ضخم و ثابت للباعة الجائلين مقابل رسوم رمزية فى محاولات جادة لضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى وبالتالى يعود بالناتج الفعال للدولة وزيادة حجم الاستثمار.

ومن جانبه قال محمد البهى رئيس رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاقتصــاد غير الرسمي كان يمثل { 40 % } قبل الثورة و بعدها بلغ حوالى { 60 % } واوضح البهى خلال لقاءه ببرنامج القاهرة 360 على فضائية القاهرة والناس أنه ان لم تكن هناك ارادة لدى الدولة لحث المستثمرين للعمل فى إطار شرعي فان ذلك لا يصب فى صالح الاستثمار فى مصر. وأشار رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن حجم الاستثمار فى السوق المصــري بلغ { 3 تريليون } جنيه وانه مثلا فى مجال العقارات فقط { 10 % }من العقارات فى مصر مسجلة وأن { 1200 سوق } لا تعتمد الفاتورة الضريبية وأكد البهى أن السوق المصرى يعانى من سياسة الجزر المنعزلة و كل حكومة تعمل منفردة مشددا على ضرورة وجود موقف حكومي لدفع المواطنين للعمل بشكل رسمي ووقف تقديم الخدمات للمباني غير المسجلة.