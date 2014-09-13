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«الوفد» ينعى الكاتب الساخر أحمد رجب

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«الوفد» ينعى الكاتب الساخر أحمد رجب «الوفد» ينعى الكاتب الساخر أحمد رجب

الكاتب الصحفى أحمد رجب

نعى حزب الوفد، الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب، الذى وافته المنية، صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز 86 عامًابعد صراع مع المرض.

وقال حزب الوفد – عبر بان أصدره اليوم السبت – «ينعى حزب الوفد الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب الذى شارك بقلمه فى إثراء الحياة السياسية والصحفية فى وكان لقلمه الساخر أبلغ الأثر فى إيصال الرسالة إلى العقل المصرى ببساطه وقوة».

وأضاف البيان «رحم الله الكاتب الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته وأسرة الصحافة المصرية وتلاميذه ومحبيه الصبروالسلوان».

وتوفى الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب ، عميد الكتابة الساخرة بالصحافة المصرية عن عمر يناهر 86 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان للراحل مقاله ثابته يوميا في جريده الأخبار بعنوان “نصف كلمة” وله اراء سياسية وشارك مع رسام الكاريكاتير مصطفى حسين في كاريكاتير الأخبار وأخبار اليوم يوميا من افكاره وألف العديد كم الشخصيات .

 

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