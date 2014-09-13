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العرابي:مؤتمر«المال جي تي إم» فرصة لتعرض الحكومة رؤيتها لمستقبل محور قناة السويس

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العرابي:مؤتمر«المال جي تي إم» فرصة لتعرض الحكومة رؤيتها لمستقبل محور قناة السويس العرابي:مؤتمر«المال جي تي إم» فرصة لتعرض الحكومة رؤيتها لمستقبل محور قناة السويس

وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي

صرح وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، بأن مؤتمر «المال جي تي إم» في إدارة لميزانية التجارة 2014″ الذي سيعقد بالقاهرة الإثنين المقبل يعد فرصة جيدة لعرض رؤيتها وخططها لمستقبل محور قناة السويس والرد علي كل الشكوك التي أثارها بعض المغرضين حول هذا المشروع .

وأضاف العرابي عن مشاركة وزير الاستثمار، أشرف سالمان ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي تعد مؤشرا إيجابيا لنجاح المؤتمر في الإجابة علي كافة التساؤلات حول مستقبل القطاع الخاص في المشاركة في الاستثمارات في مشروعات تنميه محور قناة السويس وكذا توضيح دور بنوك القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة وعما إذا كانت تضررت من جراء اقتصار بيع شهادات استثمار محور قناة السويس علي البنوك الوطنية وما هي البدائل أمامها .

الجدير بالذكر وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي سيشارك في مؤتمر «المال جي تي إم» في إدارة مصر لميزانية التجارة 2014 من خلال الجلسة الأولي للمؤتمر مشاركة مع مدير برنامج اتفاقية الشراكة بجامعة الدول العربية السفير جما بيومي، وأمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير د. حازم فهمي وأخيرا، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والتعاون الدولي السفير د. مجدي راضي.

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