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حبس المتهمين بمحاولة تفجير برج للضغط العالى 15 يوما بالبحيرة‎

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حبس المتهمين بمحاولة تفجير برج للضغط العالى 15 يوما بالبحيرة‎ حبس المتهمين بمحاولة تفجير برج للضغط العالى 15 يوما بالبحيرة‎

صورة أرشيفية

قرر المستشار أحمد الذهبى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهمان بمحاولة تفجير أحد أبراج الضغط العالى بمنطقة دمسنا التابعة لمركز ايتاى البارود، 15 يوما على ذمة التحقيق و تمكنت المباحث من القبض على متهم ثالث فى نفس القضية.

تلقى اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز ايتاى البارود بإشعال 3 أنابيب غاز تم ربطها ببرج للضغط العالى بقرية دمسنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية، من نقطة الإطفاء القريبة من موقع البرج وتمكنت من تفكيك الاسطوانات.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء أشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى أن وراء الواقعة كلا من “هانى.م.ز” و “رزق.ف.خ”، وتم إلقاء القبض عليهما و عرضهما على النيابة التى قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، كما قررت ضبط و إحضار كلا من “سعيد.م.ا” و”محمد.ا.ك” الذى تمكنت المباحث من ضبطه.

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