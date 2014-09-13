«هنقدر» تشيد بجهود الشئون المعنوية لإحياء أول حفل غنائي لصالح «تحيا مصر»

أشاد رئيس مجلس أمناء مبادرة «هنقدر»، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بسرعة استجابة إدارة الشئون المعنوية بوزارة الدفاع لتنظيم أول حفل غنائي كبير في النصف الثاني من الشهر الجاري والذي يشارك في إحيائه الفنان الكبير عمر خيرت والفنان هاني شاكر والفنانة أمال ماهر .

وأضاف العرابي إن نجاح سيدة الشرق أم كلثوم في دعم المجهود الحربي في 67 جاء لوقوف القيادة السياسية بالدولة وعلي رأسها الزعيم جمال عبد الناصر ودعمها في جولاتها الغنائية وكان لابد من أخذ الشئون المعنوية والقوات المسلحة المبادرة لأنها هي مصدر الثقة الآن لدي المجتمع المصري .

ومن جانبة توجه وزير الآثار السابق وعضو المبادرة، الدكتور محمد إبراهيم بالشكر لكل من الفنانين المشاركين بالحفل وطالب بتعميم الفكرة علي جميع محافظات مصر لمشاركة جميع أبناء وطوائف الشعب المصري في هذا المحفل الكبير وفتح الطريق لجميع أبناء الوطن في دعم الصندوق بالإقبال علي شراء تذاكر الحفل.

وأضاف الأمين العام للحملة، الإعلامي محمد ناقد جاءت مبادرة إدارة الشئون المعنوية لتنظيم اول حفل غنائي لصالح صندوق تحيا مصر جاء استجابة سريعة لمطالب مبادرة هنقدر منذ انطلاقها ومناشدتها لجميع مطربي مصر بإحياء العديد من الحفلات الغنائية وتخصيص عائدها المادي لدعم الصندوق.

وطالب ناقد بضرورة التوسع بإحياء هذه الحفلات خارج مصر بالتنسيق مع المبادرة والجاليات المصرية بالخارج التي تنتظر علي أحر من الجمر لخدمة مصر ودعم صندوق تحيا مصر لما ستوفره هذه الحفلات خارج مصر من عملات أجنبية تدري دخلا مضاعفا للحفلات التي تنظم بالداخل فيجب أن تقام الحفلات بالتوازي بالداخل والخارج وكرر ناقد مطالبته بجميع فناني مصر بالإقبال علي إحياء مثل هذه الحفلات وطالب باستمرار إدارة الشئون المعنوية الإشراف علي تنفيذها.