داعية سلفى : طرد قطر لقيادات الإخوان تمثيلية ومناورة بسبب الضغوط الخليجية



> قال الداعية السلفى محمد الأباصيرى إن إبعاد قطر لبعض القيادات الإخوانية و التي تمارس الإرهاب الفكري انطلاقًا من أراضيها وعبر إعلامها المأجور والذي يسيطر عليه الصهاينة ليس إلا مناورة تكتيكية نتجت بسبب الضغوط الخليجية عامة و السعودية منها خاصة على الطفل الذي يحكم قطر و من معه .

و أضاف فى تصريح لوكالة ONA ، إن هذه المناورة لا تعني تغيرًا في الموقف أو التوجه أو الهوى السياسي أو الأيديولوجي لدي الصبيان من حكام قطر ، فهم كانوا و لا يزالون على التبعية للصهاينة و التخندق في خندقهم ضد بني جلدتهم و أبناء عمومتهم من العرب و المسلمين .

و قال إنه على القيادة السياسية في مصر و دول الخليج الشقيقة ألا ينخدعوا بهذه المناورات الخبيثة الفاشلة وهذه الألاعيب الصبيانية المفضوحة من قِبَل قطر و تنظيم الإخوان والذي يحاول استمالة الدولة في الفترة المقبلة من أجل التسلل إلى البرلمان .

وأضاف : ” فلا قطر غيرت مواقفها و ابتعدت عن الدور الصهيوني المشبوه التي تلعبه لصالح إسرائيل في المنطقة و لا الجماعة الإرهابية ستغير من مواقفها شيئًا و إنما هو محض تبديل لأوراق اللعبة من أجل الخداع فلا ينبغي لنا أن ننخدع بذلك فقد قيل في المثل : عارٌ عليك أن تخدعني مرة و عارٌ علىَّ أن تخدعني مرتين “.