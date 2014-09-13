اليوم.. جنايات المنيا تنظر محاكمة مدير المكتب الإداري للإخوان وآخرين

تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود القاضي، وعضوية المستشارين حسني نجم وفاروق محمد، القضية رقم «7379 جنايات والمقيدة برقم 911 كلي جنوب المنيا»، المتهم فيها ممدوح مبروك مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان، وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، والمهندس أبو بكر العيلي، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان بمركز أبو قرقاص، و19 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمين في 27 من ديسمبر العام المنقضي، ووجهت إليهم النيابة تهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي محظور نشاطه في مصر، وحيازة منشورات تحض على نشر فكر الجماعة المخالف للقانون، وقطع الطرق بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وحيازة مطبوعات تحض على العنف وإثارة الشغب وترديد هتافات مناهضة لمؤسستي الجيش والشرطة وخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا كانت قد قررت يوم 14 يونيو الماضي تأجيل نظر القضية 7379 جنايات والمقيدة برقم 911 كلى جنوب المنيا إلى جلسة 13 سبتمبر الجاري لإحضار باقي المتهمين مع إخلاء سبيل المتهم الوحيد الحاضر في القضية “معدن محمد عمر” بضمان محل إقامته