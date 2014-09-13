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إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بالمراغة بسوهاج‎

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إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بالمراغة بسوهاج‎ إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة بالمراغة بسوهاج‎

صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بمركز المراغة .

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة المراغة ، يفيد بوقوع مصادمة ووجود مصابين على الطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة عزت موريس حنا ، 49 سنة ، ويقيم دائرة المركز ، السيارة رقم 12215 ملاكي سوهاج علي الطريق ، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة واصطدم بعمود إنارة علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث إصابة مستقلي السيارة وهم :-قائد السيارة ، عواطف حنا موريس 50 سنة مدرسة ، مونيكا عزت موريس 19 سنة طالبة ، يوسينا رأفت توفيق 27 سنة ، عاطف موريس حنا 39 سنة عامل ، حسين شعبان صابر 15 سنة طالب ، الطفل ميراي خليل موريس عمره سنتان ، ويقيمون دائرة المركز وجميعهم مصابين بإشتباه كسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفي المركزي وتحويل الأول والخامس والسادس لمستشفي سوهاج العام .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11497 جنح المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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