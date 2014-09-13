غرفة “ثوار ليبيا” تحث السكان على ترك منازلهم تمهيدًا لعملية عسكرية ضد حفتر

وجهت غرفة “عمليات ثوار ليبيا ” ما وصفته بـ”النداء الأخير” لسُكان مناطق بنينا والرجمة ووادي القطارة والمليطنية ببنغازي ، بترك منازلهم تمهيداً لدك معاقل قوات اللواء خلفة حفتر .

وطالبت غرفة «عمليات ثوار ليبيا» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم السبت، من المواطنين بالإسراع في إخلاء منازلهم فوراً تمهيداً لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في هذه المناطق، ودكها بالمدفعية الثقيلة والهاوتزر.

ونوهت الغرفة لسُكان هذه المناطق بأن اللواء المُتقاعد خليفة حفتر قائد القوات الليبية البرية السابق وقائد «عملية الكرامة» «ليس صديقا لهم بل عدوا يقوم بقتل أبنائهم ويستبيح أرضهم، وأبنائه »، حسب البيان.

أ ش أ