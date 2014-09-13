مقتل 3 وإصابة 5 آخرين من قوات القبائل ولواء ورشفانة الليبي

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون تابعين لقوات لواء ورشفانة وقوات القبائل الليبية جراء الاشتباكات مع قوات عمليات “فجر ليبيا” .

وقال مصدر طبي بمستشفى الزهراء في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم ، إن المستشفى استقبل اليوم ثلاث جثث وخمسة جرحى جراء الاشتباكات والقصف بين قوات لواء ورشفانة وقوات القبائل الليبية ضد قوات عمليات “فجر ليبيا” .

وأوضح المصدر أن حالات الوفيات والجرحى التي تم استقبالها في مُستشفى الزهراء اليوم، تابعين لقوات لواء ورشفانه وقوات القبائل الليبية.

وأضاف ، أن وضع المستشفى سيئ ويعمل بإمكانيات بسيطة جداً و محدودة ، نظراً للحصار المفروض على مناطق ورشفانة من قبل قوات تابعه لغرفة عمليات ثوار ليبيا وقوات أخرى مواليه لها بالمناطق المحيطة بورشفانه.

أ ش أ