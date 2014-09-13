ضابط يصيب سائق حاول الهرب من كمين بأسوان بطلق ناري وأقربائه يستولون على سلاحه الميرى‎

قام العشرات من أبناء قبيلة البشارية بأسوان بمحاصرة ضابط شرطة والإستيلاء على سلاحه الميرى بعد إصابته لأحد أبناء البشارية والذى حاول الهرب من كمين للشرطة بمنطقة كوبرى السماد بمدينة أسوان.

كان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور قسم ثان أسوان باختراق سيارة بدون لوحات معدنية كمين شرطى بجوار كوبري السماد دائرة قسم ثان في مدينة أسوان،مما دفع أحد أفراد الكمين لإطلاق أعيرة نارية على السيارة ،وأصيب السائق بطلق ناري مما تسبب في أصطدامه بأحد المارة كان يقود دراجة بخارية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وعندما علم أهالي السائق المصاب والذى ينتمى إلى قبيلة البشارية تجمعوا وحاصروا ضابط الكمين واستولوا على سلاحه الميرى.

تمكنت قوات الأمن من فض التجمع وإنقاذ الضابط قبل الفتك به وبتفتيش السيارة تم العثور على جهاز كشف عن المعادن والذي يستخدم في التنقيب عن الذهب، وجار تفاوض قوات الأمن مع كبار مشايخ قبيلة البشارية لاستعادة سلاح الضابط.