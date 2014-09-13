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قوات حفتر الجوية تشن هجومًا على مواقع تابعة لـ«ثوار بنغازي»

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قال آمر سلاح الجو بغرفة عمليات «الكرامة»، العميد ركن صقر الجروشي، إن مقاتلات سلاح الجو استهدفت عدة مواقع لـ«مجلس شورى ثوار بنغازي» بمدينة بنغازي، شرق ليبيا.

وأكد «الجروشي»، الجمعة، إن المقاتلات شنت غارات بمنطقة قنفودة غرب بنغازي، وبمزرعة بوبكر يونس جابر، في منطقة الهواري، ومزارع أخرى قريبة منها، وبمنطقة سيدي منصور القريبة من مطار بنينا شرق بنغازي.

وأضاف أن المواقع التي تم استهدافها يتمركز بها عناصر تنظيم أنصار «الشريعة» والمواليين لهم ويستخدمونها كمخازن للأسلحة والذخائر.

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