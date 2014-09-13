اليوم.. محاكمة «البلتاجي وحجازى» بـ«تعذيب محام بالتحرير»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وآخرين، بقضية احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة.

وكانت هيئة المحكمة أجلت القضية في جلستها السابقة، نظرًا لتواجد كل من البلتاجى وحجازى بأكاديمية الشرطة لانعقاد محاكمتهم بقضية «تعذيب ضابط برابعة»، والذي حكم على «البلتاجي» و«حجازي» في هذه القضية بالسجن 20 عاما.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه «كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة».

وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.