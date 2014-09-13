كيلي بروك تفكّر بالهروب مع دايفيد ماكنتوش

كشفت العارضة والممثلة الإنجليزية Kelly Brook أنها تخطط للزواج من حبيبها الممثل البريطاني David McIntosh قريباً، إنما ليس بالطريقة التقليدية التي يعتمدها الجميع.

Brook البالغة من العمر 34 عاماً، والتي قيل سابقاً أنها قد تتزوج سراً، لفتت إلى أنها تفكّر بالهروب مع خطيبها McIntosh الذي يصغرها بـ 6 سنوات، كما أنها تتمنى تغيير جميع خطط الزفاف التي أعلنت عنها سابقاً.

وقالت Kelly حسب ما ورد في صحيفة الدايلي ميل البريطانية: نحن في طريقنا لفعل هذا في برطانيا، أعتقد أننا سنعيش في منزلي هناك في ربيع العام المقبل، ولكننا نغير رأينا في كل الأوقات، فأحيانا نفكر أن نقيم في لاس فيجاس.

وفي الإطار نفسه، أعربت النجمة عن رغبتها بأن يكون لديها أطفال وعائلة كبيرة، خصوصاً أنها أجهضت مرتين خلال علاقتها مع لاعب كرة الـ Rugby السابق Thom Evans.

يشار إلى أن علاقة David و Kelly بدأت في شباط 2014 بعد عام من إنفصالها عن Evans، وسرعان ما تطورت علاقتهما حتى أعلنا خطوبتهما في آذار من العام الحالي.

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