عاصي الحلاني يقطع زيارته الباريسية ويخضع لعملية جراحية طارئة

أكد مايك بنوت المسؤول الإعلامي للفنان عاصي الحلاني، أن فارس الأغنية العربية خضع لعملية جراحية في مستشفى رزق في بيروت، وطمأن عبر "سيدتي نت" كل المحبين والأصدقاء و"الفانز" أنه بخير وعافية، مشيراً الى أن عاصي سوف يغادر المستشفى غداً.

وبالسؤال عن طبيعة العملية الجراحية التي خضع لها عاصي، رفض بنوت الإفصاح تحديد نوعها، بل اكتفى بالقول " أنها مجرد عملية بسيطة.... لا شيء مهم".

ولكن عودة عاصي الحلاني المفاجئة الى بيروت، والذي كان متواجداً خارج لبنان وتحديداً في باريس، حيث كان المقرر أن يعود إلى لبنان في نهاية الشهر الحالي، تطرح علامات استفهام كثيرة عن السبب الذي جعله يقطع زيارته الباريسية ويعود إلى بيروت ويخضع لعملية جراحية، مع الإشارة إلى أن عاصي متواجد في المستشفى منذ يومين. يذكر أن عاصي الحلاني كان قد خضع قبل عدة أشهر إلى عملية في منطقة الورك.