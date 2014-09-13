ماذا قالت أصالة لابنتها وهي تستعد للزفاف؟

حرص أصدقاء شام على التقاط الصور التذكارية لها بغرفة الماكياج. وقد فوجئ الجميع بحرص أصالة على وضع اللمسات الأخيرة للماكياج لابنتها لتظهر بأفضل شكل ممكن في يوم عمرها ،وعلم "سيدتي نت" الحوار الذي دار بين أصالة وابنتها في تلك اللحظة حيث قالت أصالة لها : "هذة هي أسعد لحظة بعمري ربنا يكرمك يا حبيبتي الغالية في حياتك الجديدة وأراك أسعد الناس بإذن الله" .

تلك الصور حازت على اهتمام "الفانز" الخاص بالنجمة أصالة وبدأوا تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد نشرها. وتجدر الإشارة إلى أن مزين الشعر اللبناني جو رعد هو من تولى مهمة تزيين شعر العروس شام ووالدتها الفنانة أصالة وشقيقاتها.

من جهة أخرى اعتذر المطرب الشاب رامي صبري عن حضور حفل زفاف شام ابنة المطربة أصالة الذي يقام حالياً بمدينة شرم الشيخ نظراً لعدم تواجده داخل مصر حيث أنه سافر صباح اليوم إلى بيروت لارتباطه بتصوير حلقة من برنامج "ليالي الأنس" على أن يعود بعد يومين إلى القاهرة .