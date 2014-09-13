النجوم في حفل زفاف شام ابنة أصالة

تميزت طلة العروس شام الذهبي بأناقة لافتة حملت توقيع المبدعين المزين جو رعد ومصمم الأزياء نيكولا جبران اللذين قاما أيضاً بالاهتمام بإطلالات أصالة ووالدتها وشقيقتها أماني. جو اختار للعروس شام شينيون مرفوع وزيّنه بطرحة بيضاء من التول الشفاف المطبّع بالورود النافرة. أما والدة العروس أصالة فاختار لها شينيون وزيّنه بوردة جاءت منسجمة مع فستانها المرصّع بحبات اللؤللؤ الكبيرة. ولقد حرصت أصالة على الإشراف بنفسها على كل شاردة وواردة تتعلق بـ"لوك" ابنتها العروس. وكانت الفنانتان سميرة سعيد وأحلام المقربتان من أصالة في مقدمة الفنانات اللواتي حضرن إلى شرم الشيخ لكي تشاركاها فرحتها. أما الفنانة أنغام فقد أشعلت الحفل بأغنياتها للعروسين وبمرحها مع صديقتها المقربة الفنانة أصالة حيث حرصت أنغام على التقاط صور "سيلفي" مع كل من أصالة وابنتها العروس شام التي تبدو في غاية الجمال يوم زفافها. أنغام شاركت الصورة مع جمهورها الذي أشاد بجمالها هي الأخرى حيث بدت أنغام جميلة أيضاً وأبهرت الحضور بجاذبيتها.