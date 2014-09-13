مدير أمن القاهرة: خطة مرورية جديدة اعتبارًا من اليوم للقضاء على التكدس المرورى بشوارع العاصمة

أكد اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أنه سيتم اعتبارا من اليوم “السبت” تطبيق خطة مرورية جديدة بشوارع العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية بالقاهرة، نظرا لما تسببه من ضيق لدى المواطنين.

وأوضح اللواء الدمرداش – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط صباح اليوم السبت – أنه عقد اجتماعا مع اللواء خالد يوسف نائب مدير الأمن، واللواء حمدي الحديدي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وكافة جهات المديرية المعنية؛ لدراسة كيفية التغلب على المعوقات المرورية التى قد تؤثر في سيولة وانسياب الحركة المرورية.

وأضاف أنه وجه بتنفيذ خطة مرورية اعتبارا من اليوم باكر تعتمد على القضاء على كافة المعوقات المرورية، على أن يكون بداية هذه الخطة بأربعة محاور مرورية تتركز فيها الحملات المرورية، وتشمل شارع منصور بوسط القاهرة، وشارع هارون الرشيد بمصر الجديدة، وشارع النصر بالمعادى وشارع شبرا بالساحل.

وأشار اللواء الدمرداش إلى أنه تم اختيار هذه المحاور كنواة لتنفيذ خطة مرورية شاملة فى كافة المحاور بالعاصمة، نظرا لما تمثله من شرايين مرورية هامة يقصدها العديد من المواطنين، بالإضافة الى أن تلك المحاور تتركز فيها عدد من المعوقات المرورية تجعلها تؤثر على الحركة المرورية بعدد كبير من الطرق والمحاور الأخرى المؤدية إليها.

وأوضح أن الخطة تعتمد على نشر الخدمات، والحملات المرورية، وأوناش المرور بكثافة بتلك المحاور؛ لتحقيق السيولة المرورية الكاملة، وتغيير السلوكيات الخاطئة التي إعتاد عليها المواطنون من رواد هذه المحاور، حيث رصدت المتابعة المرورية بغرفة عمليات مرور القاهرة وجود العديد من مخالفات الانتظار الخاطيء والمواقف العشوائية بهذه المحاور، الأمر الذى جعلها بداية لتنفيذ الخطة التي تشمل كافة المحاور المرورية تباعا.

وناشد اللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة المواطنين الالتزام بتعليمات المرور، والتعاون مع رجال المرور القائمين على تلك الحملات لتحقيق الانضباط المرورى بالعاصمة.