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بالصور .. الدوريات الليبية على الحدود مع مصر تلقي القبض 92 متسللًا مصريًا

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بالصور .. الدوريات الليبية على الحدود مع مصر تلقي القبض 92 متسللًا مصريًا بالصور .. الدوريات الليبية على الحدود مع مصر تلقي القبض 92 متسللًا مصريًا


> تمكنت الدوريات الليبية على الحدود مع مساء أمس الجمعة من القبض على 92 مصريا عقب تسللهم الحدود ودخولهم الأراضي الليبية في عمليتين أمنيتين مختلفتين حيث ضبط 80 مصريا وأحد المهربين الليبيين بمنطقة صحراوية عقب تسللهم الحدود عن طريق واحة سيوة كما تم ضبط 12 متسللا مصريا آخرين جنوب على طريق صحراوي مدينة طبرق

وكانت غرفة العمليات الامنية المشتركة بمدينة طبرق قد أعلنت مع الساعات الأولى من صباح اليوم أن الدوريات الصحراوية التابعة لكتيبة عمر المختار طبرق والمنضوية تحت غرفة العمليات الأمنية المشتركة من إلقاء القبض على 80 مهاجر غير شرعي جميعهم من مصر كانوا قد تسللوا عبر الحدود بطريقة غير شرعية بواسطة مهربين ليبيين تم القبض على احدهم وضبط سيارته بينما لاذ باقي المهربين بالفرار بعد افراغ سياراتهم من المهاجرين بالصحراء حيث كانوا يقومون بنقلهم من واحة سيوه المصرية الى داخل الحدود الليبية
> كما اعلنت الغرفة عن إلقاء القبض على 12 مهاجر غير شرعي آخرين على طريق صحراوي دائري جنوب مدينة طبرق بواسطة دورية من الكتيبة 415 عقب تسللهم عبر منفذ امساعد مساء الجمعه.

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