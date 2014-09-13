عزة الجرف عن طرد «الإخوان» من قطر: «ضاقت بلاد العرب على الشرفاء»

علّقت عزة الجرف، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، في حسابها على «تويتر»، فجر السبت، على قرار ترحيل 7 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من قطر، قائلة: «ضاقت بلاد العرب على الشرفاء، وإن إتسعت للحق فرسان لا يتزحزحون عنه أبدا مهما ضيق عليهم نحن لها على الحق حتى لو كنا وحدنا في العالم».

وكانت مصادر داخل جماعة ‫الإخوان المسلمين قالت إن قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الشخصيات التي طلبها منها قطر مغادرة البلاد تشمل: محمود حسين، عمرو دراج، حمزة زوبع، وجدي غنيم، جمال عبد الستار، عصام تليمة، أشرف بدر الدين.

ولفتت إلى أن القرار القطري جاء مفاجئا بالنسبة لهم، مشيرين إلى إمكانية ارتفاع عدد من يُطلب منه مغادرة البلاد من قيادات الجماعة لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.