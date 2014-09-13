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منابر المساجد تواجه داعش والخوارج

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    شدد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الناصر على أهمية منبر المسجد في مواجهة ما يحيط بوطننا من ثورات ومتغيرات وقيام أحزاب وجماعات وتنظيمات متطرفة وإرهابية تبنت فكر الخوارج كتنظيم القاعدة وداعش والحوثيين وجبهة النصرة.

وأكد الناصر في حوار مع "الرياض" أهمية مواجهة فكر الخوارج من خلال منابر المساجد وتفعيل رسالة المسجد في تنمية المواطنة وتوعية المجتمع وتفعيل دور مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات لتعزيز الأمن الفكري.

ولفت الشيخ الناصر الى أن ملتقى (دور المسجد في تعزيز القيم الوطنية) الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض انبثقت من رؤية سموه ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية (وطننا أمانة).

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